"التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري" يؤكد التزامه بالمشاركة في الحوار الوطني

الجزائر - (أ ش أ):

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري "الأرندي"، اليوم السبت، التزامه بالمشاركة في الحوار الوطني لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

وقال الحزب، الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، في بيان له اليوم عقب اجتماع لمكتبه الوطني برئاسة عز الدين ميهوبي الأمين العام للحزب بالإنابة، إن "الاجتماع بحث مستجدات الساحة الوطنية، حيث جدد الأرندي التزامه بالمساهمة في مسعى الحوار لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".

وأشاد البيان بجهود المشرفين على هيئة الحوار التي التزمت بالعمل مع كل الجزائريين، بالإضافة لدراسة كل المبادرات الرامية، لوضع آليات الخروج من الأزمة، بدعم من مؤسسات الدولة وقيادة الجيش.

كما ثمن الحزب بروح المسؤولية التي تحلى بها كوادر وأعضاء ونواب الحزب، مشيرا إلى اعتزام الحزب عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية في الفترة المقبلة، تختتم بلقاء نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، وعقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب يعلن موعدها في وقت لاحق.