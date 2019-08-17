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    الصادق المهدي: السودان يشهد "يوم عبور" للحكم المدني

    03:07 م السبت 17 أغسطس 2019
    الصادق المهدي: السودان يشهد "يوم عبور" للحكم المدني

    زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي

    القاهرة – (مصراوي):

    اعتبر زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، أن اليوم يمثل "عبورًأ للحكم المدني والحكم الذي سيضع السلام في حدقات العيون، لتحقيق التحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة".

    وأكد الصادق المهدي -في كلمته خلال مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية في السودان- أن المرحلة القادمة ستكون "امتحانًا للسودانيين، لا إقصاء فيها، سنفتح الباب للجميع، ليشاركوا في عُرس السودان".

    ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

    وحضرت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

    ومن شأن التوقيع، الذي جرى خلال حفل أطلق عليه "فرح السودان"، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا.

    ويأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.

    وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

    الصادق المهدي حزب الأمة القومي السوداني اتفاق السودان الوثيقة الدستورية

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