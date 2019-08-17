"فرح السودان".. توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية (تغطية خاصة)​

القاهرة - (مصراوي):

تبدأ اليوم السبت مرحلة جديدة في السودان، من المتوقع أن تكون بداية انفراجة للأزمة التي استمرت لعدة أشهر، إذ يوقع شركاء الحكم في الخرطوم، قادة المجلس العسكري الانتقالي وممثلو المعارضة، رسمًيا على اتفاق تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية بعد احتجاجات بدأت منذ ديسمبر الماضي قادت في النهاية إلى إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

توافد عدد من قادة وممثلي الدول على العاصمة الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير "احتفالات شعبية" في أنحاء البلاد كافة للاحتفال باليوم الذي اُطلق عليه "فرح السودان".

ومن المنتظر الإعلان يوم الأحد عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات، على أن يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة بقيادة عبدالله حمدوك الذي اختارته قوى الحرية والتغيير لقيادة الفرع التنفيذي.

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