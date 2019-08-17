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    واشنطن ترحب باتفاق الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري

    10:33 م السبت 17 أغسطس 2019
    واشنطن ترحب باتفاق الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري

    البيت الأبيض

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ترحب باتفاق الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    ووقّع المجلس العسكري السوداني، وممثلو قوى الحرية والتغيير، منذ قليل، وثائق الإعلان الدستوري، بحضور أفريقي وعربي ودولي واسع في قاعة الصداقة بالعاصمة خرطوم.

    وبعد توقيع أوراق الاتفاق من الجانبين والشهود، يتم تسليمها للفريق الركن عبد الفتاح البرهان لإصدار القرارات والمراسيم السيادية.

    وذلك بحضور الشهود الدوليين، وأبرزهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، ويوسف بن أحمد العثيمين، والسفير خليل إبراهيم.

    المجلس السيادي السوداني واشنطن اتفاق السودان

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