البحرية الليبية تعلن إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي

طرابلس- أ ش أ:

أعلنت البحرية الليبية، أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي خلال عمليات منفصلة في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريحات لقناة " الحرة " الأمريكية،اليوم السبت، أن دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل نفذت عمليات الإنقاذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدة زوارق تابعة للبحرية.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى مركز للإيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.