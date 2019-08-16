ميركل تزور المجر وإيسلندا بداية الأسبوع

برلين - (د ب أ):

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بداية الأسبوع المقبل إلى كل من المجر وإيسلندا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين إن المستشارة ستشارك يوم الاثنين المقبل في الاحتفالات التي تقام في المجر بمناسبة مرور ثلاثين عاما على فتح الحدود بين البلدين في مدينة سوبرون.

أضاف زايبرت أن المستشارة تريد أن تظهر بزيارتها تلك تقديرها الكبير للإسهام المتميز الذي قامت به المجر لإتمام تحرر ألمانيا وإعادة توحيدها.

واعترف زايبرت بأن الخلاف في الرأي مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ما يزال قائما.

ويلقي كل من ميركل وأوربان كلمة في مقر الكنيسة اللوثرية في سوبرون، كما يقام غداء مشترك يتخلله مناقشة الزعيمين للعلاقات الثنائية ، تتناول أيضا موضوعات السياسة الأوروبية والسياسة الخارجية.

وتتوجه ميركل بعد مؤتمر صحفي مشترك مع أوربان يوم الاثنين أيضا إلى إيسلندا.

وقال زايبرت إن رئيسة الوزراء الإيسلندية كاترين جاكوبسدوتير ستستقبل المستشارة الألمانية في منتزه ثينجفيلير وستتفقد يوم الثلاثاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الأرضية الحرارية (جيوثيرمي) في منطقة هيليشايارفيركون جنوب شرقي أيسلندا.

وتحضر ميركل بعد ذلك غداء عمل مع رؤساء حكومات تجمع دول الشمال وهي الدنمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد في إطار لقاء هذه الدول ضمن تجمع الشمال وتدور المناقشات حول موضوعات أوروبية ودولية مثل سياسة المناخ.