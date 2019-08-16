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    تونس تحدد موعد النظر في استقالة وزير الدفاع ومتابعة الاستعداد للانتخابات

    05:26 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    تونس تحدد موعد النظر في استقالة وزير الدفاع ومتابعة الاستعداد للانتخابات

    وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي

    تونس - أ ش أ

    قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، إنه سيتم النظر في إستقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من منصبه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء القادم.

    وأوضحت قراش، في تصريحات إذاعية اليوم /الجمعة/ - أن الاجتماع سيخصص لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للإنتخابات الرئاسية والتشريعية وأنه سيعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

    وكان وزير الدفاع الوطني أعلن يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري استقالته من منصبه تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 15 سبتمبر القادم.

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    عبد الكريم الزبيدي تونس وزارة الدفاع التونسية سعيدة قراش

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