رصد طائرة تجسس أمريكية غربي روسيا

كاليننجراد، روسيا (د ب أ)

أفاد موقع "بلين رادار"، المتخصص في رصد حركة الطيران بأن طائرة عسكرية أمريكية نفذت أمس الخميس تحليقا استطلاعيا في الأجواء الدولية حول مقاطعة كاليننجراد في أقصى غرب روسيا، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة.

وحسب الموقع، فإن طائرة التجسس الإلكتروني الأمريكية "بوينج آر سي-135 في"، كانت قد أقلعت من قاعدة ميلدنهول البريطانية ونفذت تحليقا حول حدود كاليننجراد في أجواء بحر البلطيق وبولندا وليتوانيا.

وفي الفترة الأخيرة، زادت الطائرات المسيرة وطائرات التجسس الأجنبية بما فيها الأمريكية من تحليقها قرب الحدود الروسية، لاسيما في البحر الأسود ومقاطعة كاليننجراد، كما يتم رصدها بين حين وآخر قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.

ويتجاهل البنتاجون نداءات الدفاع الروسية بوقف عمليات التجسس قرب حدود روسيا الجوية.