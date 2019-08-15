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بومبيو يعرض وساطة أمريكا بين لبنان وإسرائيل في أزمة الحدود البحرية

09:52 م الخميس 15 أغسطس 2019
بومبيو يعرض وساطة أمريكا بين لبنان وإسرائيل في أزمة الحدود البحرية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

القاهرة – مصراوي:

عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن تقوم بوساطة بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الخلافات حول الحدود البحرية.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن لبنان دولة يهددها إيران وحزب الله.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم المؤسسات اللبنانية، مشيدًا بجهود لبنان في أزمة اللاجئين.

من جانبه أكد الحريري على الالتزام اللبناني بالعمل مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب.

مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية لبنان إسرائيل

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