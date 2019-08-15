أول رد من نائبة الكونجرس إلهان عمر بعد منعها من دخول إسرائيل

القاهرة – مصراوي:

قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، الخميس، إن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى أراضيها بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إهانة للقيم الديمقراطية.

وأضافت عمر في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها ممثلة للولايات المتحدة كونها نائبة منتخبة، ورفضت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتيناهو دخولها دولة الاحتلال أو المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية وهو أمر "ليس بالمفاجيء بسبب مواقف نتنياهو العلنية وتقويضه المستمر لجهود السلام وحظر حرية الحركة على الفلسطينيين".

وتابعت أيضًا أن هناك حقائق قاسية واضحة مثل أن نتنياهو بات حليفا لشخص مصاب بالإسلاموفوبيا مثل دونالد ترامب.

كما أكد في البيان "بصفتي عضو لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، وظيفتي متابعة المساعدات الأجنبية من الولايات المتحدة وممارسات حقوق الإنسان حول العالم".

واختتمت بالقول إن ما قامت به الدولة التي تصف نفسها بـ"الديمقراطية الوحدية في الشرق الأوسط" هو إهانة للقيم الديمقراطية وتجميد لزيارة مسئولين حكوميين لدولة حليفة".

وقال رئيس الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن عضوتي الكونجرس الأمريكي لديهما نية للمساس بإسرائيل والتحريض ضدها، ولذلك تم منعهما من دخول البلاد.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نشرتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "جدول أعمال زيارة النائبتين يدل على أن نيتهما هي المساس بإسرائيل وتعزيز التحريض ضدها. إضافة لذلك المنظمة التي تمول الزيارة هي منظمة "مفتاح" التي تدعم ال-BDS بحماسة وهناك من بين موظفيها أولئك الذين دعموا الإرهاب ضد إسرائيل".

وأضاف أنه إذا أرادت طليب وهي من أصول فلسطينية زيارة أسرتها بالضفة الغربية، عليها تقديم طلب "على أساس إنساني"، وسيأخذ وزير الداخلية هذا الطلب بالحسبان.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى منع دخول النائبتين الديمقراطيتين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، واصفا تل أبيب بأنها ستكون شديدة الضعف لو سمحت بدخولهما.

وكرر أيضًا ترامب هجومه على النائبتين والديمقراطيين في أمريكا بشكل عام، وقال إنهما وجه للحزب الديمقراطي "تكرهان إسرائيل".