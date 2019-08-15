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    شهود عيان: دوي ستة انفجارات عنيفة في محيط قاعدة معيتيقة الجوية بليبيا

    02:07 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    شهود عيان: دوي ستة انفجارات عنيفة في محيط قاعدة معيتيقة الجوية بليبيا

    انفجار _أرشيفية

    طرابلس/القاهرة - ( دب أ):

    نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن شهود عيان أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل مطار معيتيقة الجوي بعد سقوط عدة قذائف عليه.

    وفي غضون ذلك ، قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء مواقع وتمركزات بها عدد من "المرتزقة حاملي الجنسيات الأجنبية" في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس ، بحسب المصدر نفسه.

    وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية أن هذه العملية نفذت "بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات الجيش الليبي".

    كما نقلت عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لـ"الجيش الليبي" أن "ما تبقى من مجموعات الحشد الميليشاوي (في إشارة للمسلحين الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني)،فرت من مناطق العزيزية ، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء قصف مقاتلات سلاح الجو ، مما خلف عددا من الجرحى والقتلى منهم".

    قاعدة معيتيقة الجوية ليبيا انفجارات عنيفة الجيش الوطني الليبي

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