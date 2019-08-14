موسكو: واشنطن تستخدم "الأمن المعلوماتي" لإقصاء المنافسين من سوق التكنولوجيا

موسكو - (أ ش أ)

وصف نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أوليج خراموف، الحظر الذي فرضته واشنطن على استخدام منتجات شركة "كاسبيرسكي لاب" الروسية في الهيئات الحكومية الأميركية وتصرفات واشنطن ضد شركة "هواوي" الصينية، بالمثال الحي على إقصاء المنافسين من السوق بذريعة الحاجة إلى ضمان أمن المعلومات.

وقال خراموف - في تصريحات لصحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية اليوم /الأربعاء/ - "للأسف، نرى أنه بذريعة الحاجة إلى ضمان أمن المعلومات تقوم الولايات المتحدة بإقصاء واضح للمنافسين من السوق.. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك تصرفات الأمريكيين ضد شركة "هواوي" الصينية والشركة الروسية "كاسبيرسكي لاب" باستخدام العقوبات الاقتصادية ضدهما".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد إضفاء الشرعية على اتهاماتها لدول أخرى بارتكاب هجمات إلكترونية مزعومة للقيام بعمليات عسكرية ضد هذه الدول، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.