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إندونيسيا تنصح رعاياها بتأجيل السفر غير الضروري إلى هونج كونج

03:53 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
إندونيسيا تنصح رعاياها بتأجيل السفر غير الضروري إلى هونج كونج

جاكرتا - (د ب أ):

نصحت وزارة الخارجية الإندونيسية رعاياها بتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى هونج كونج، بسبب الاضطرابات التي تشهدها المدينة.

وقالت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء إنه يتعين على المواطنين الذين يخططون للسفر إلى هناك أن يراجعوا أحدث الإرشادات الأمنية.

كما نصحت الوزارة المواطنين المقيمين في هونج كونج بالتزام الهدوء والحذر وتجنب مناطق التجمعات وعدم الانخراط في أنشطة سياسية محلية.

إندونيسيا وزارة الخارجية الإندونيسية تأجيل الرحلات الجوية هونج كونج

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