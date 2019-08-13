ترامب: الصين تحرك قواتها نحو حدود هونج كونج

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الصينية بدأت في إرسال قوات إلى الحدود مع هونج كونج، وذلك تزامنا مع احتجاجات واسعة واشتباكات مع الشرطة بعد قانون مثير للجدل.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع تويتر "مخابراتنا أبلغتني بأن الحكومة الصينية تحرك قوات إلى الحدود مع هونج كونج. على الجميع الهدوء".

ورغم أن هونج كونج عادت للحكم الصيني عام 1997، إلا أن لديها نظام تشريعي منفصل حتى عام 2047 تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

ولم تسحب الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مشروع قانون ترحيل المطلوبين في هونج كونج إلى الصين، على الرغم من أنه تم تعليقه، ورفضت تشكيل لجنة مستقلة في التحقيق في عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتورطة في احتجاجات مطار هونج كونج لممارسة ضبط النفس وتهدئة الوضع بشكل عاجل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء" في ضوء استمرار الاضطراب وزيادة حوادث العنف في هونج كونج، فإنه من الضروري أن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس، ورفض جميع أشكال العنف واتخاذ خطوات عاجلة بتهدئة الوضع".

وفي الولايات المتحدة، أعرب ترامب في وقت سابق عن ثقته في أنه سوف يتم نزع فتيل الاضطرابات الحالية في هونج كونج، مؤكدا أنه لا يريد أن يتعرض أحد للإيذاء أو القتل خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال ترامب للصحفيين في نيوجيرسي: " إنه موقف عنيف جدا، سوف نرى ماذا سيحدث. انني متأكد من أنه سوف يتم حله". وأضاف "آمل أن يتم حل الموقف بالنسبة للجميع، بما في ذلك الصين" وتابع "آمل أن يتم حل الوضع من أجل الحرية".