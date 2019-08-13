العراق يبدأ بتثبيت كاميرات لمراقبة تحركات المسلحين على الحدود مع سوريا

الأنبار- (د ب أ):

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الثلاثاء أن قوات حرس الحدود العراقية باشرت بنصب عدد من الكاميرات الحرارية لمراقبة الحدود العراقية-السورية غربي الأنبار أقصى غربي العراق.

وأوضحت مصادر في قوات حرس حدود الأنبار أن قوات حرس الحدود العراقية "باشرت بتثبيت ثلاثة أبراج للمراقبة والرصد وعدد من الكاميرات الحرارية الحديثة والمتطورة لمتابعة أي تحرك إرهابي مشبوه على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غربي الأنبار".

وأضافت أن "قوات حرس الحدود تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أمن الحدود مع سوريا من قضاء القائم إلى ناحية الوليد وصولا إلى عمق الحدود الإدارية بين الأنبار والموصل".

وذكرت أن" القوات العراقية منتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا وقامت بتثبيت عدد من المخافر الحدودية وأبراج المراقبة ونشرت دوريات ومفارز لمتابعة ومراقبة أمن الحدود على مدار الساعة ومعالجة أي خرق إرهابي محتمل ومنع عمليات تسلل العناصر الإرهابية".