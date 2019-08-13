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أبرز التصريحات في 24 ساعة: توافق إماراتي سعودي على المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن

01:31 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
أبرز التصريحات في 24 ساعة: توافق إماراتي سعودي على المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

القاهرة – مصراوي:

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، إن بلاده والسعودية تقفان معًا في خندق واحد بمواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة.

محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي الإمارات ضاحي خلفان إيران السعودية جون بولتون

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