أبرز التصريحات في 24 ساعة: توافق إماراتي سعودي على المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن
القاهرة – مصراوي:
قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، إن بلاده والسعودية تقفان معًا في خندق واحد بمواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة.
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