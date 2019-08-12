بن زايد: توافق إماراتي سعودي على المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن

القاهرة – مصراوي:

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، إن بلاده والسعودية تقفان معًا في خندق واحد بمواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة.

وأضاف بن زايد، في كلمة له عقب لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نشرتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن المملكة هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

ودعا ولي عهد أبو ظبي، الأطراف اليمنية المتنازعة إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها دعوة الحوار السعودية، والتعامل الإيجابي معها لإعلاء مصلحة اليمن.

واستطرد بن زايد، أن هناك توافق إماراتي سعودي على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في الديوان الملكي بقصر منى، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

كما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.

ووصل ولي عهد ابوظبي، الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وسفير دولة الإمارات لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.