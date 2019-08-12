  • عاجل:منتخب ناشئي اليد يكتسح المجر ويتصدر مجموعته بكأس العالم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    ضاحي خلفان يهاجم الحكومة اليمنية: "ما يسوون جندي إماراتي"

    03:53 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    ضاحي خلفان يهاجم الحكومة اليمنية: "ما يسوون جندي إماراتي"

    الفريق ضاحي خلفان

    كتبت- رنا أسامة:

    شنّ نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، هجومًا لاذعًا على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته "الشرعية" المدعومة دوليًا، ووصفهم بأنهم " ما يسوون جندي إماراتي"، ردًا على اتهامها بالخيانة والوقوف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي للانقلاب على "الشرعية" في عدن.

    وقال خلفان، في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، "والله أن هادي وشرعيته ما يسوون عندنا جندي اماراتي"، مؤكدًا أن مشاركة دولة الإمارات في تحالف دعم الشرعية ليست من أجل الشرعية وإنما من أجل المملكة العربية السعودية.

    والإمارات عضو رئيسي في التحالف الدولي لدعم الشرعية الذي تقوده الرياض في اليمن، منذ مارس 2015، لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبح جِماح التدخّل الإيراني.

    وبينما تُعد السعودية الداعم الرئيسي للقوات الموالية للرئيس اليمني هادي، تدعم الإمارات الانفصاليين الجنوبيين وتُدربهم على العمل في مواجهة الحوثيين المُسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء، وجزء كبير من الشمال، وتربطها علاقات وثيقة مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، هاني بن بريك.

    وطالب خلفان باعتذار رسمي من "الشرعية في اليمن" عما وجّهته للإمارات من "عبارات خيانة" وإلا سيقلعونها.

    كما وجّه خلفان نصيحة للشرعية، قائلًا: "أحسن للشرعية تقطع علاقتها بالإمارات والمقاومة الجنوبية ما دامهم خونة"، مُشددًا على أن ما يصدر عنه رأي شخصي، وغرّد في هذا الصدد "أنصحها أنا نصيحة شخصية طبعًا... لا أحد يقول لي أنت محسوب على جهة.. والله رأيي الشخصي".

    كانت الحكومة اليمنية اتهمت دولة الإمارات بشأن سيطرة الانتقالي الجنوبي على عدن، بعد اشتباكات دامت 4 أيام مع قوات ألوية الحماية الرئاسية، التي شكلها جلال هادي نجل الرئيس اليمني.

    ونقلت الخارجية اليمنية عن القائم بأعمال الوزير، محمد الحضرمي، قوله: "تحمل الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي ودولة الإمارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وتطلب- في الوقت ذاته- من دولة الإمارات ايقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري".

    وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 40 شخصا وإصابة 260 آخرين خلال العمليات العسكرية الدائرة في مدينة عدن اليمنية منذ 8 أغسطس الجاري، بحسب الأمم المتحدة.

    ضاحي خلفان الإمارات اليمن السعودية

    الخبر التالى:

    حركة العدل والمساواة بالسودان: يجب التخلي عن القضايا الضيقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان