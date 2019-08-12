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طالبان: انتهاء أحدث جولة من المحادثات الأفغانية مع أمريكا في الدوحة

07:07 ص الإثنين 12 أغسطس 2019
طالبان: انتهاء أحدث جولة من المحادثات الأفغانية مع أمريكا في الدوحة

انتهاء أحدث جولة من المحادثات الأفغانية مع أمريكا

كابول- (د ب أ):

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وطالبان أنهيا الجولة الحالية من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة والتي تهدف إلى حل الصراع.

وغرد المتحدث قائلًا: "الفرق استمرت في العمل حتى وقت مبكر من يوم الاثنين" واصفًا المحادثات بـ"الطويلة والمفيدة".

وقال ذبيح الله مجاهد: "اتفقنا على أن كلا الطرفين سوف يتشاور مع قياداته بشأن الخطوات المستقبلية".

ولطالما رفضت حركة طالبان الحديث مع الحكومة الأفغانية، والتي تصفها بـ"النظام اللعبة".

حركة طالبان الولايات المتحدة الدوحة محادثات ثنائية
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