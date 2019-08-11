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    مستشار سابق بالبيت الأبيض يقترح ترشح ميشيل أوباما للرئاسة أمام ترامب

    09:49 م الأحد 11 أغسطس 2019
    مستشار سابق بالبيت الأبيض يقترح ترشح ميشيل أوباما للرئاسة أمام ترامب

    ستيف بانون مستشار ترامب السابق

    واشنطن - (د ب أ):

    اقترح كبير مستشاري البيت الأبيض السابق للشؤون الاستراتيجية ، ستيف بانون، ترشح ميشيل أوباما، قرينة الرئيس السابق باراك أوباما، للرئاسة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب عام 2020.

    وذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن الديمقراطيين يتطلعون إلى أن تطيح انتخابات 2020 بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، ويمكنهم فى ذلك أن يعقدوا أمالهم على محاولة فى اللحظة الأخيرة تتمثل فى ترشح ميشيل أوباما ، بدلا من الشخصيات التى يبلغ عددها حوالى العشرين وتسعى للحصول على ترشح الحزب الديمقراطى للرئاسة .

    وقال بانون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لم أر شخصا في هذه الساحة حتى الآن يمكن أن ينافس ترامب"، حسبما نقلت عنه اليوم الأحد وكالة بلومبرج.

    وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أشخاص مثل (عمدة نيويورك السابق مايكل) بلومبرج وهيلاري كلينتون وميشيل أوباما".

    وتابع: "هناك عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين الذين بإمكانهم الانضمام إلى هذا السباق".

    ستيف بانون مستشار البيت الأبيض ميشيل أوباما دونالد ترامب

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