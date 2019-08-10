"قوات الحزام الأمني" باليمن تسيطر على القصر الرئاسي في عدن

عدن - (أ ش أ)

أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، التابع للمجلس الانتقالي مساء اليوم /السبت/ سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن مصادر يمنية - لم تسمها - القول إن "قوات الحزام الأمني تمكنت - بعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية - من السيطرة على المعسكر التابع للواء الثالث حماية رئاسية، كما سيطرت على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في مدينة عدن".

يأتي هذا التطور في محافظة عدن بعد معارك بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية لليوم الرابع على التوالي، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في بيان - أطراف الصراع للدخول في حوار شامل لحل الخلافات وبحث تخفيف المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين.