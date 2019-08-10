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الجيش الليبي يوافق على "هدنة عيد الأضحى"

04:17 م السبت 10 أغسطس 2019
الجيش الليبي يوافق على "هدنة عيد الأضحى"

الجيش الليبي

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال أيام عيد الأضحى.

يأتي ذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، بحسب ما نقلته "العربية.نت".

وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

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