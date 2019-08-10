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البعثة الأممية لدى ليبيا: نأسف لعدم تلقي رد من قيادة الجيش حول مقترح هدنة عيد الأضحى

03:26 م السبت 10 أغسطس 2019
البعثة الأممية لدى ليبيا: نأسف لعدم تلقي رد من قيادة الجيش حول مقترح هدنة عيد الأضحى

قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

القاهرة- (د ب ا):

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان جديد عن أسفها ازاء عدم تلقيها رد مما يسمى بالجيش الوطني الليبي حول الهدنة التي اقترحتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت البعثة في البيان الذي نشرته على موقع فيسبوك اليوم السبت إنها "تلقت جوابا بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني (المدعومة دوليا،ولم تتلق ردا من قيادة الجيش الوطني الليبي حتى الآن".

وأضاف البيان أن "الأمل كان معقودا على موافقة مثناة ومتزامنه ولكن البعض رفض السير في هذه الطريق لأسبابه".

وتابع البيان "تأسف البعثة لعدم حصولها على ما كانت تصبو إليه خدمة لليبيين وحرصا على مصلحتهم".

ودعت البعثة "الأطراف على الرغم من ذلك لاحترام حرمة العيد والسماح لليبيين بالفوز ببعض من فرحته وللحجيج عودة مريحة لبلادهم".

يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع شهر ابريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق بقوات للتصدي للهجوم

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