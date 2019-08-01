السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

القاهرة – مصراوي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وذلك في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبحسب قناة العربية السعودية فإن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأحد الموافق 11 من أغسطس.

وأفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".