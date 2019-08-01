اخترق أكثر الحدود تحصينا.. فرار جندي من كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية

مصراوي – وكالات:

استطاع جندي من كوريا الشمالية الهروب عبر المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، وهو اختراق لأحد أكثر الحدود تحصينًا في العالم.

وذكرت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أن الجندي عبر المنطقة الحدودية وتم ضبطه مساء الأربعاء، على نهر إيمجين جنوبي المنطقة الفاصلة، وسط أمطار غزيرة في هذا التوقيت.

وأضافت، بحسب سكاي نيوز عربية، أنه لم يُعرف ما إذا كان الجندي قد سبح أو أنه مشى في مياه منخفضة العمق. وكان رأسه فقط فوق مستوى النهر.

وذكرت رئاسة الأركان أنه أوقف "طبقا للإجراءات" واستُجوب، وعرفت عنه بأنه "عسكري في الخدمة الفعلية" وعبر عن رغبته في الانشقاق.

كانت الشرطة في مدينة باجو الحدودية، العثور على رفات رجل "يُفترض أنه عسكري كوري شمالي" قرب نهر إيمجين، دون إيضاح لظروف وفاته.

وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950- 1953)، كما تفيد الأرقام الرسمية لسول.