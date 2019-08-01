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    ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا

    03:16 م الخميس 01 أغسطس 2019
    ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا

    الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني

    نواكشوط - (د ب أ):
    أدى الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني ظهر اليوم الخميس اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات.

    وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة اليوم أن ذلك جاء أمام أعضاء المجلس الدستوري، وبحضور مكتب الجمعية الوطنية، في حفل أقيم بقصر المؤتمرات الجديد "المرابطون" في ضاحية نواكشوط الشمالية.

    ويعتبر ولد الغزواني عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

    وأعلن رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، كما قلده وسام العلم إيذانا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

    محمد ولد الغزواني الرئيس الموريتاني

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