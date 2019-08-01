أيه بي سي: مقتل حمزة بن لادن بعملية للمخابرات الأمريكية

القاهرة - مصراوي:

أكدت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، الأربعاء، مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن بعملية في وقت سابق نفذتها المخابرات الأمريكية.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية قبل هذا التأكيد أن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وخليفته المحتمل، وفقاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين.

ولم يدلِ المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن، حسب الشبكة.

ويُعتقد أن حمزة بن لادن قد ولد في عام 1989، وانتقل والده إلى أفغانستان في عام 1996.

وفي أول مارس 2019، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها تتعهد بدفع مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن حمزة بن لادن، أحد أبناء أسامة بن لادن. وعرضت واشنطن المكافأة بعد أن هدد حمزة عبر الإنترنت بالقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة للانتقام من قتل القوات الخاصة الأمريكية والده في عام 2011، والذي كان مختبئاً في بلدة أبوت آباد الباكستانية.

وشكل مكان تواجد حمزة بن لادن محط تخمينات لسنوات، مع معلومات مختلفة تقول إنه يعيش في باكستان وأفغانستان وسوريا، أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن حمزة بن لادن نشر عبر الإنترنت منذ أغسطس 2015 على الأقل رسائل صوتية دعا فيها المتطرفين في سوريا إلى التوحد.