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قوات إسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

09:22 ص الخميس 01 أغسطس 2019
قوات إسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الفلسطينيين
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