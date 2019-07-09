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    كرواتيا: مقتل شخص في هجوم مسلح داخل مركز للرعاية الاجتماعية

    11:31 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    كرواتيا: مقتل شخص في هجوم مسلح داخل مركز للرعاية الاجتماعية

    الشرطة الكرواتية

    بلجراد - (د ب أ):

    قالت وزارة الداخلية الكرواتية على موقع تويتر إن موظفة في مركز للرعاية الاجتماعية في بلدة "دجاكوفو" الكرواتية قتلت وأصيب رجل آخر بإصابات خطيرة اليوم الثلاثاء جراء هجوم شنة رجل مسلح بمسدس.

    وقالت الشرطة إنها تبحث عن المشتبه به، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

    وذكر موقع "جلاس سلافوني" الإخباري بشرق كرواتيا أن الضحية كانت امرأة تعمل اخصائية اجتماعية (50 عاما) والرجل المصاب هو محام (35 عاما).

    وقالت شبكة "اتش ار تي" الإخبارية الرسمية إن الرجل المصاب نقل إلى مستشفى في مدينة "اوسيجيك" القريبة حيث يكافح الأطباء لإنقاذ حياته.

    وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المهاجم يعتقد أنه متلق للرعاية الاجتماعية منذ فترة طويلة وأنه وجه تهديدات مؤخرا للموظفين.

    وأضاف شهود أن المهاجم فر من المركز على متن دراجة وترك سلاحه خلفه.

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