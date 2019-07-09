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    روسيا تناقش مع صندوق استثمارات إماراتي مشروع إنتاج طائرة أسرع من الصوت

    08:34 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    روسيا تناقش مع صندوق استثمارات إماراتي مشروع إنتاج طائرة أسرع من الصوت

    وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف

    موسكو - (أ ش أ):

    أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع إنتاج طائرة أسرع من الصوت مع صندوق الاستثمارات الإماراتي "مبادلة".

    وقال مانتوروف - في تصريحات عقب لقائه وفد دولة الإمارات على هامش فعاليات القمة العالمية للتصنيع والصناعة نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "تطرقنا لموضوع متعلق بتطوير وإنتاج الطائرة الأسرع من الصوت"، موضحا أن المشروع قد يتضمن أطرافا متعددة، وأن الجانب الإماراتي أبدى اهتماما بالمشروع لا سيما وأنهم استثمروا بالفعل في قطاع الابتكار الصناعي الروسي.

    وأضاف الوزير أن الجانبين بحثا تطوير العلاقات في صناعات مثل الأدوية والكيميائيات، وخاصة الأسمدة المعدنية.

    وانطلقت اليوم في مدينة يكاتيرينبورج فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للتصنيع والصناعة، والتي جمعت قادة الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني.

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