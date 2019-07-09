ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي"

واشنطن/لندن- (أ ف ب):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"، مكرّرا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست "كارثة".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب.

وكان ترامب أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة "لن تجري بعد الآن" اتصالات مع السفير لكن تيريزا ماي سارعت الى التعبير عن دعمها لداروش.

وعاود الرئيس الأمريكي هجماته صباح الثلاثاء على تويتر قائلا إن "السفير الغريب الأطوار الذي أرسلته بريطانيا الى الولايات المتحدة ليس شخصا يثير إعجابنا، انه شخص غبي جدا".

وبعد أن أكد انه لا يعرف داروش اضاف ترامب انه سمع بان السفير البريطاني "أحمق ومغرور".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدته "قولوا له ان الولايات المتحدة لديها حاليا أفضل اقتصاد وأفضل جيش في العالم بفارق كبير، وانهما يصبحان أعظم وأفضل وأقوى ... شكرا السيد الرئيس!".

وعاد ترامب ايضا الى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مضيفا "لقد قلت لتيريزا ماي كيف يمكنها ان تبرم مثل هذا الاتفاق لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة- غير قادرة على تحقيق ذلك. إنها كارثة!".

وفي المذكرات الدبلوماسية التي نشرتها مساء السبت صحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية، وصف السفير البريطاني خصوصا الرئيس الأمريكي بانه "يفتقر الى الكفاءة" وانه "شخص غير مستقر".

ويعود بعض هذه المذكرات الى العام 2017. ويتولى السفير البريطاني منصبه في واشنطن منذ يناير 2016.

وأعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب.