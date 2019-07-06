منظمة إغاثة: سفينة "آلان كردي" لن تُبحر حاليا في مياه إيطاليا الإقليمية

روما/برلين (د ب أ)

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية، أن سفينتها "آلان كردي"، التي يوجد على متنها حاليا 65 مهاجرا، لن تُبحر حاليا في المياه الإقليمية لإيطاليا.

وقال رئيس العمليات في المنظمة، جوردن إسلر، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، إن الجمارك الإيطالية سلمت طاقم السفينة صباح اليوم مرسوما من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بحظر دخولهم إلى المياه الإقليمية لإيطاليا.

وأضاف إسلر: "سنراعي لأول مرة هذا الحظر"، مضيفا أن "سي آي" لن تنتهك هذا المرسوم بدون سبب مقنع.

وبحسب بيانات إسلر، توجد السفينة حاليا على بعد ميل بحري واحد من المياه الإقليمية الإيطالية، وعلى بعد نحو 13 ميلا بحريا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وذكر إسلر أن منظمته لم تتلق حتى الآن ردا على الخطاب الإلكتروني الذي أرسلته إلى السلطات في العاصمة الإيطالية روما والعاصمة المالطية فاليتا لطلب توجيه السفينة إلى ميناء آمن.

وكانت المنظمة الألمانية "سي آي" في مقرها بمدينة ريجنسبورج الألمانية أعلنت أمس الجمعة أن سفينتها التي تحمل اسم "آلان كردي" انقذت 65 شخصا كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية.

وتلقت وزارة الداخلية الألمانية مساء أمس خطابا من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يحث فيه نظيره الألماني على تحمل المسؤولية تجاه سفينة "آلان كردي" الألمانية.

وعرضت ألمانيا على المفوضية الأوروبية استقبال مهاجرين من سفينتي إنقاذ أخريين في البحر المتوسط.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم السبت: "بالنسبة لسفينتي "آلان كردي" و"ألكس" نحن أيضا مستعدون في إطار حل أوروبي تضامني لاستقبال جزء من الأفراد الذين تم إنقاذهم".

وتحمل سفينة إنقاذ "ألكس"، التابعة لمنظمة "ميديتريني سيفينج هيومانز" الإغاثية الإيطالية، حاليا على متنها 54 مهاجرا.

يأتي هذا عقب الجدل الذي أثارته سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش"، التي أنقذت 40 مهاجرا ظلوا عالقين في البحر على مدار أكثر من أسبوعين، حتى رست القبطان الألمانية كارولا راكيته بالسفينة نهاية الشهر الماضي في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم حظر الحكومة الإيطالية ذلك.