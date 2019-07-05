مصادر تركية: أول بطارية صواريخ "إس 400" تصل تركيا الأسبوع المقبل

إسطنبول- (د ب أ):

ذكر موقع "خبر ترك" التركي أنه سوف يتم تحميل أول بطارية صواريخ من منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة "إس 400" على متن طائرتي شحن روسيتين بعد غد الأحد ومن المتوقع أن تصل تركيا الأسبوع المقبل.

وتشهد تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، العضوان بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، نزاعا حادا بشأن شراء أنقرة المنظومة الصاروخية أرض جو "إس 400 " من روسيا.

وأضاف "خبر ترك" بدون ذكر مصادر أن فريقا فنيا من روسيا سوف يزور تركيا للإشراف على تثبيت المنظومة الصاروخية يوم الاثنين.

وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات وحذرتها أيضا من طرد وشيك من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35" في حال مضت قدما في الصفقة الروسية.

وتقول واشنطن إن المنظومة الصاروخية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج "إف-35" وأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا الاثنين.

مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمل في حل الخلاف المتصاعد، بعدما التقى مؤخرا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وقال أردوغان إنه لا يعتقد أن واشنطن سوف تفرض عقوبات نظرا لأن الدولتين "حليفان إستراتيجيان".

ولم تؤكد الحكومة التركية موعد استلام محدد لمنظومة "إس 400" حيث اكتفى أردوغان ووزير الخارجية بالإشارة إلى موعد منتصف يوليو.

وذكرت العديد من المنافذ الإعلامية التركية أن منظومة "إس 400" سوف تثبت في قاعدة مراد العسكرية في أنقرة.

وكانت القاعدة تعرف سابقا باسم آكينجي وأعيد تسميتها بعد محاولة الانقلاب التي أجريت في 15 يوليو 2016 من جانب فصيل من الجيش. وتردد أن آكينجي كانت الموقع الذي تمركز فيه الكثير من الجنود الذين دعموا الانقلاب.