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    مقتل وإصابة 40 مدنيا في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

    10:50 ص الجمعة 05 يوليو 2019
    مقتل وإصابة 40 مدنيا في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

    قوات أفغانستان - ارشيفية

    فارياب(أفغانستان)- (د ب أ):

    قصف مسلحو حركة طالبان سوقا محليا بإقليم فارياب شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 40 مدنيا على الأقل، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

    وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن عناصر طالبان قصفت سوق "خواجه سبز بوش" في وقت سابق اليوم.

    وأضاف البيان أن عناصر طالبان أطلقت العديد من قذائف الهاون والصواريخ على السوق.

    وتابع البيان أن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين من بينهم أطفال.

    وذكر البيان أن القصف بدأ في الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان سكان المنطقة الذين كانوا يزورون السوق يقومون بالشراء من "بزار الجمعة".

    ولم يصدر تعليق من جانب حركة طالبان على القصف .

    أفغانستان فارياب حركة طالبان الأرهاب قصفت

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