ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد زلزال كاليفورنيا
12:02 ص الجمعة 05 يوليو 2019
واشنطن - (أ ش أ)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.
وقال ترامب ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن الأمور تحت السيطرة.
بدورها ، قالت دائرة الإطفاء في مقاطعة كيرن إنها تلقت أكثر من 20 طلبا للمساعدة في حوادث تراوحت بين الحرائق والطوارئ الطبية.
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