  • عاجل:7 آلاف جنيه لهذه الدرجة.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    رأس توت الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عزت أبو عوف عمرو وردة ريهام سعيد الثانوية العامة الطقس

    ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد زلزال كاليفورنيا

    12:02 ص الجمعة 05 يوليو 2019
    ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد زلزال كاليفورنيا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)
    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.
    وقال ترامب ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن الأمور تحت السيطرة.
    بدورها ، قالت دائرة الإطفاء في مقاطعة كيرن إنها تلقت أكثر من 20 طلبا للمساعدة في حوادث تراوحت بين الحرائق والطوارئ الطبية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب زلزال كاليفورنيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان