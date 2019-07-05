حول العالم في 24 ساعة.. التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة استهدفت جازان

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتراض التحالف العربي لطائرات مسيرة حوثية استهدفت جازان، وإعلان الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا، واستدعاء السفير البريطاني في طهران احتجاجا على احتجاز ناقلة النفط.