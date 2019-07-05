حول العالم في 24 ساعة.. التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة استهدفت جازان
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتراض التحالف العربي لطائرات مسيرة حوثية استهدفت جازان، وإعلان الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا، واستدعاء السفير البريطاني في طهران احتجاجا على احتجاز ناقلة النفط.
الأخبار المتعلقة
-
ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد زلزال كاليفورنيا
-
التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة حوثية استهدفت جازان
-
مسئول أمريكي: طواقم الإنقاذ تستجيب لـ24 حريقا بعد زلزال كاليفورنيا
-
ميليشيات الحوثي تفرض إتاوات جديدة على قطاعات اقتصادية يمنية
-
حول العالم في 24 ساعة: الجيش الليبي يدمر غرفة تحكم بالطائرات المسيرة
-
اليمن تجدد إدانتها لاعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
811
-
685
-
336
-
284
-
275
-
225
-
208
-
180
-
173
-
150