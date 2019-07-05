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    حول العالم في 24 ساعة.. التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة استهدفت جازان

    12:30 ص الجمعة 05 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة.. التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة استهدفت جازان

    مقاتلات التحالف العربي

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتراض التحالف العربي لطائرات مسيرة حوثية استهدفت جازان، وإعلان الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا، واستدعاء السفير البريطاني في طهران احتجاجا على احتجاز ناقلة النفط.

    التحالف العربي الطائرات المسيرة اليمن طهران السفير البريطاني احتجاز ناقلات النفط زلزال كاليفورنيا

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