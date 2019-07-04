الزراعة: ارتفاع صادرات مصر لأكثر من 4 ملايين طن.. والبطاطس في المركز الثاني

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن حتى الآن.

كان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا عن الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 3 يوليو الحالي.

وأكدت الزراعة - في بيان اليوم - أن الصادرات بلغت 4 ملايين و95 ألفا و806 أطنان من المنتجات الزراعية بزيادة 415 ألفا و134 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و750 ألفا و900 طن، بالإضافة إلى تصدير 693 ألفا و535 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 368 ألفا و114 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و975 طنا.

وأضاف أن الفراولة احتلت المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألفا و598 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 22 ألفا و185 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و535 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 5864 طنا، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4979 طنا للفلفل و5341 طنا للخيار.

وأشادت وزارة الزراعة بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وطالبت باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها، حيث إن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.