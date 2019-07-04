موسكو وواشنطن يتفقان على إجراء مشاورات حول القضايا الاستراتيجية منتصف الشهر الجاري

واشنطن - (أ ش أ):

صرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف بأن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لإجراء مشاورات كاملة بشأن القضايا الاستراتيجية.

وقال يرماكوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية خلال زيارته لواشنطن، إن هناك اتفاقا على إجراء مشاورات كاملة بشأن القضايا الاستراتيجية التي تضم ممثلي الجهات المعنية في منتصف يوليو الجاري في جنيف.

وأضاف الدبلوماسي الروسي "نواصل صياغة جدول الأعمال، ولا يضع أي من الجانبين الروسي أو الأمريكي أي خطوط حمراء، ونتوقع إجراء حوار عميق وصريح"، معربا عن اعتقاده بأن تلك المشاورات تتيح فرصة جيدة للعودة إلى مفاوضات بناءة تقوم على الاحترام المتبادل حول الأجندة الاستراتيجية المعقدة بالكامل.

وأشار يرماكوف إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا أجروا مشاورات يومي 1 و2 يوليو في وزارة الخارجية الأمريكية حول الحوار الاستراتيجي المستقبلي، وقال "في الفترة من 1 إلى 2 يوليو عقدنا اجتماعات عمل في وزارة الخارجية الأمريكية على مستوى وكيل الوزارة، وكان الاجتماع في سياق الحوار الاستراتيجي المستقبلي، والذي أُسند استئنافه إلى رئيسي البلدين".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قد قال، يوم الإثنين الماضي، إن موسكو تركز على استئناف الحوار على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب.