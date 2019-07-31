شبكة أمريكية: أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

القاهرة – مصراوي:

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية معلومات تفيد بموت نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، حمزة بن لادن، وذلك بحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في نبأ عاجل.

وذكرت الشبكة نقلا عن ثلاثة مسئولين أمريكيين أن نجل الإرهابي أسامة بن لادن لقي مصرعه، مضيفة أن الولايات المتحدة لديها معلومات أخرى حول خليفته المحتمل.

ولم يحدد المسئولون في تصريحاتهم مكان وتوقيت موت حمزة بن لادن، أو ما إذا كان لواشنطن دور في موته.