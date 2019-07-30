بـ"طوق وسلسلة".. الأمن المغربي يقتاد شاب من رقبته في الشارع (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، صورًا ومقاطع فيديو، لاقتياد أحد الباعة الجائلين من قبل قوات الأمن المغربي، بطريقة مهينة وغير آدمية.

وأظهرت مقاطع الفيديو الصور الشاب المغربي قد رُبط من عنقه بـ"طوق وسلسلة"، اقتادته منها قوات الأمن المغربي.

العديد ممن تداولوا الصورة أشاروا إلى أن الشاب الذي يظهر هو بائع متجول من مدينة آسفي، وسط المغرب.

وعبر يعض مستخدمي التواصل الاجتماعي عن غضبهم لما وصفوه بطريقة "مهينة" للتعامل مع محتج على سياسات الحكومة.

بينما ألمح آخرون إلى أن الشاب هو من كان يطوق نفسه بها كأسلوب احتجاجي، ولم تفعل ذلك قوات الأمن.

ويُظهر فيديو الواقعة، نشره موقع "آسفي كود" المحلي عبر قناته على يوتيوب، يوم السبت الماضي، أن الأمر يتعلق ببائع متجول ألقي عليه القبض بينما كان يحتج وهو يطوق عنقه بسلسلة ثُبتت بقفل كبير وذلك بسبب عدم تمكينه من الاستفادة من مكان للبيع داخل السوق، وفق ما صرح به لذات المصدر.

كما تداولت وسائل إعلام محلية، بحسب موقع أصوات مغاربية، بيانا منسوبا لسلطات مدينة آسفي تفيد بأن "الشخص الظاهر بهذه الصور هو بائع متجول قام من تلقاء ذاته في شكل احتجاجي بتكبيل نفسه بواسطة سلسلة على مستوى العنق وإحكام ربطها بقفل مع العربة المجرورة التي يعرض عليها سلعه، وذلك في مسعى منه لإعاقة عمل اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الباعة الجائلين وتحرير الملك العام بمحاذاة السوق النموذجي "البركة" بحي الكورس بمدينة آسفي، يوم السبت 27 يوليو 2019".