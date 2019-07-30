كيف نعى بشار الأسد رئيس تونس الراحل؟

تونس - (د ب أ):

واصل قادة العالم تقديم تعازيهم إلى تونس في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وفاته المنية يوم الخميس الماضي عن سن 92 عاما وأقيمت له جنازة وطنية السبت الماضي.

وأعلنت الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء عن تلقيها برقيات تعازي من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل.

كما تلقت تونس تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد الذي نعى السبسي قائلا "تلقيت بألم بالغ وفاة رئيس جمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلاده".

وجاء في رسالة التعزية للرئيس الألماني "أن تونس تخسر رجل دولة عظيم الشأن كرس سنوات طويلة من حياته من أجل التطور السياسي في بلاده ووضع أسساً محورية له، كما كان له دور حاسم في التحول الديمقراطي والاجتماعي في تونس".

وكتبت المستشارة أنجيلا ميركل إن الرئيس الباجي قايد السبسي "كان رجل دولة مسؤولاً في تفكيره وأفعاله، حيث دفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدماً وبشكل حاسم كرئيس للوزراء ، وزعيم للحزب وأخيراً كرئيس للدولة. لقد كان طرفا فاعلا شجاعا على طريق الديمقراطية".

ووجهت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب برقية تعزية عددت فيها مناقب الفقيد ودوره البارز في ضمان استقرار تونس ودفع الحوار والتوافق في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد.

وقدم ملك هولندا فيليم ألكساندر تعازيه في وفاة السبسي، مؤكدا "أنه تلقى نبأ وفاته بحزن بالغ"، مضيفا أنه "سيتذكر الفقيد كرجل دولة محترم وهب حياته لتقدم بلاده".

ووصف الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الرئيس الراحل بـ "أحد رجال تونس العظام الذي لعب دورا رئيسيا في مسار التحول الديمقراطي للبلاد".

وأكدت الخارجية الرومانية في تعازيها للشعب التونسي أن "الفقيد يعتبر أحد القادة المحترمين للديمقراطية التونسية وأنه ساند دائما مجهودات المجموعة الدولية لتكريس السلم والاستقرار الإقليمي".

وأعرب الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري عن أحر التعازي إلى الشعب التونسي وعن تعاطف شعب بوركينا فاسو مع أسرة الفقيد وأحبائه.

من جهتها، عبرت كاتبة الدولة الأثيوبية للشؤون الخارجية هيروت زمين في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية عن تعازيها باسم الحكومة والشعب الأثيوبي إثر وفاة السبسي، مشيدة بـ "الدور الكبير الذي لعبه الرئيس الراحل في خدمة تونس".

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف كبيرا، برقية تعزية، معبرا عن عميق تعازيه ومواساته للشعب التونسي إثر وفاة السبسي.

كانت تونس أعلنت الحداد الوطني في البلاد لمدة أسبوع.