عمدة موسكو: المتظاهرون" اضطروا الشرطة لاستخدام القوة" ضدهم

موسكو - (د ب أ):

قال عمدة موسكو سيرجى سوبيانين اليوم الثلاثاء إن المتظاهرين الذي شاركوا في المظاهرة غير المصرح بها التي شهدها وسط موسكو، اضطروا الشرطة لاستخدام القوة ضدهم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سوبيانين القول إن المتظاهرين" كانوا يغلقون الطرق ويهاجمون الشرطة. لقد اضطروا ببساطة الشرطة لاستخدام القوة".

ووصف سوبيانين رد فعل الشرطة "بالمناسب تماما".

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد احتجزت السلطات الروسية أكثر من ألف متظاهر من بين 3500 متظاهر شاركوا في المسيرة التي بدأت عن مكتب عمدة موسكو السبت الماضي.