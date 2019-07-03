القوات الخاصة الأفغانية تقتل زعيما لطالبان و9 من مقاتليه شمال البلاد

فارياب(أفغانستان) - (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الأفغانية زعيما في الظل لحركة طالبان وتسعة من مقاتليه في منطقة "أندخوي" بإقليم فارياب شمال البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن القوات الخاصة قتلت الملا رضا محمد، زعيم طالبان في الظل لمنطقة "أندخوي".

ويتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق أقاليم فارياب وباروان وسار-اي-بول في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة.

وينشط مسلحو طالبان في مناطق بالأقاليم الثلاثة حيث غالبا ما ينفذون أنشطة إرهابية.