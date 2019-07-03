واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

واشنطن - (أ ش أ):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون بواسطة طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية فجر أمس الثلاثاء ، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين .

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتيجاس قولها "إن هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء" ، ودعت إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة.

وأكدت المتحدثة وقوف واشنطن بحزم مع شركائها السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.