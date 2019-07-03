  • عاجل:حرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

    08:17 ص الأربعاء 03 يوليو 2019
    واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

    مطار أبها السعودي

    واشنطن - (أ ش أ):

    أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون بواسطة طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية فجر أمس الثلاثاء ، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين .

    ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتيجاس قولها "إن هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء" ، ودعت إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة.

    وأكدت المتحدثة وقوف واشنطن بحزم مع شركائها السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

    هذا المحتوى من

    هجوم انتحاري مطار أبها واشنطن الولايات المتحدة السعودية

    الخبر التالى:

    مقتل 2 من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع جماعة كردية شمالي غرب البلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان