الأمن التونسي يقضي على عنصر إرهابي يحمل حزاما ناسفا

تونس- (د ب أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ليل الثلاثاء/ الأربعاء القضاء على عنصر إرهابي كان يحمل حزاما ناسفا في منطقة حي الانطلاقة غربي العاصمة.

وقال المتحدث سفيان الزعق: "بعد محاصرة العنصر الإرهابي الفار تم القضاء عليه مساء أمس الثلاثاء في منطقة حي الانطلاقة دون وقوع أضرار في صفوف العناصر الأمنية".

وأوضح الزعق في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة أن "العنصر الإرهابي الذي يدعى أيمن السميري /23 عاما/ كان محل تفتيش ومطاردة من قبل الأمن ونشرت بشأنه الوزارة أمس (الأول الاثنين) منشورا للمواطنين من أجل الإبلاغ عنه".