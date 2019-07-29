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التحالف العربي يدمر غرفة عمليات للحوثيين بصعدة شمال اليمن

08:51 م الإثنين 29 يوليو 2019
التحالف العربي يدمر غرفة عمليات للحوثيين بصعدة شمال اليمن

مقاتلات التحالف العربي

عدن - (أ ش أ)

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف استهدفت غرفة عمليات للميليشيا في وادي"حضوان" الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات للميليشيا ، في وادي "الفحلوين" بالمديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

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مقاتلات التحالف العربي الحوثيين اليمن

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