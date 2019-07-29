صاحب آخر صورة معه.. وزير الدفاع "الطبيب" مرشح لخلافة رئيس تونس

القاهرة – مصراوي:

انتشرت في الساعات الأخيرة حملة إلكترونية في تونس لترشيح أحد المقربين من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لخلافته.

هذا الشخص هو وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي وآخر من التقى بالرئيس الراحل يوم الخميس الماضي بقصر قرطاج، واستعرض حينها الوضع الأمني في تونس وخاصة على الحدود.

وذكر تقرير لموقع قناة العربية الإلكتروني، الإثنين، أن الداعمين لحملة ترشح الزبيدي يعتبرونه قادرًا على إدارة أجهزة الدولة وسط المحيط الإقليمي غير المستقر، حيث تشهد ليبيا أزمة مستمرة منذ عام 2011، فيما لا يزال الحراك الشعبي مستمر في الجزائر منذ الإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة.

يبلغ وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزبيدي من العمر 69 سنة، وهو طبيب وسياسي.

ومن أهم المناصب التي شغلها هي وزير الصحة عام 2001 واستمر في منصبة لعدة أشهر، قبل أن يتولى وزارة الدفاع منذ ثورة الياسمين عام 2011 والإطاحة بزين العابدين بن علي.

وبحسب العربية أيضًا يعتبر الداعمون لترشح الزبيدي أن اختياره خليفة للسبسي هو "قطع الطريق على بعض الانتهازيين الذين يريدون الوصول إلى السلطة، باعتبار أنه يعد من أكثر الوزراء والسياسيين، حيث يحظى باحترام وثقة الرأي العام في تونس".

وفي الاتجاه المعاكس بدأ حملات أخرى تهاجم الزبيدي الذي لم يعلق حتى الآن على المطالب بترشحه.

من جانبه علق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي على الأمر، وقال إن الزبيدي "رحل وطني خدم البلاد ونعتبره صديق وهو مؤهل على غرار غيره لمنصب الرئاسة و يبقى الاختيار للشعب".

ولكنه أعلن أن الموقف العام للحركة بشأن الانتخابات الرئاسية سيتم حسمه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وفقًا لإذاعة موزاييك التونسية.

وحصل عبد الكريم الزبيدي على درجة الدكتوراه في الطب من جامعة "كلود برنار ليون" الفرنسية، وكذلك شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية، والماجستير في علم الصيدلة الإنسانية.