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    عاهل الأردن يعزي ملك السعودية بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

    05:54 م الإثنين 29 يوليو 2019
    عاهل الأردن يعزي ملك السعودية بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

    عمان - (أ ش أ)

    نعى الملك الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم /الاثنين/، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

    وأعرب العاهل الأردني - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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