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    مقاتلات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني

    05:37 م الإثنين 29 يوليه 2019
    مقاتلات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني

    السلطات اليونانية

    أثينا - (أ ش أ)

    أعلنت السلطات اليونانية انتهاك مقاتلات تركية المجال الجوي اليوناني فوق بحر إيجه اليوم الإثنين.

    وذكرت وكالة أنباء أثينا المقدونية أن أربع مقاتلات تركية - اثنتان من طراز (إف-16) واثنتان من طراز (إف-4) - حلقت على ارتفاع 16 ألف قدم فوق جزر سترانيلو وبلاكا كاي أتروبوفاجوي جنوب إيكاريا شرق بحر إيجة بين الساعة 2:42 مساءً و2:44 مساءً بالتوقيت المحلي.

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