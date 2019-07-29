مقاتلات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني

أثينا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية انتهاك مقاتلات تركية المجال الجوي اليوناني فوق بحر إيجه اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء أثينا المقدونية أن أربع مقاتلات تركية - اثنتان من طراز (إف-16) واثنتان من طراز (إف-4) - حلقت على ارتفاع 16 ألف قدم فوق جزر سترانيلو وبلاكا كاي أتروبوفاجوي جنوب إيكاريا شرق بحر إيجة بين الساعة 2:42 مساءً و2:44 مساءً بالتوقيت المحلي.