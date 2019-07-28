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    وزير خارجية باكستان: عمران خان أبلغ ترامب برغبة بلاده في استعادة السلام بالمنطقة

    05:46 م الأحد 28 يوليه 2019
    وزير خارجية باكستان: عمران خان أبلغ ترامب برغبة بلاده في استعادة السلام بالمنطقة

    وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

    إسلام آباد أ ش أ

    صرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه في البيت الأبيض عن رغبة بلاده لاستعادة السلام في المنطقة بأسرها.

    وقال قريشي وفقا لما نقلته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، إن خان أكد دعم بلاده الكامل لعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.

    وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك، إن خان أبرز صورة حقيقية لباكستان خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، مضيفا أن باكستان تؤمن بالسلام وترغب في استعادة السلام في المنطقة بأسرها، مجددا التزام بلاده بإيجاد الحل السلمي للقضية الكشميرية العالقة بين باكستان والهند.

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